Incêndio em São Desidério, no oeste da Bahia, é eliminado após 18 horas de queimada

O incêndio que atingiu uma área de vegetação na Fazenda Indiana, distrito de Roda Velha, na cidade de São Desidério, no oeste da Bahia, foi debelado na manhã desta quinta-feira (7). Homens do 17° Grupamento de Bombeiros Militares (17°GBM/Barreira) levaram 18 horas para extinguir o fogo.

Não há registro de feridos. As chamas começaram no final da tarde de quarta-feira (6). De acordo com o 17°GBM, o incêndio florestal se iniciou em um capinzal e se alastrou pela vegetação.

Durante a madrugada desta quinta-feira (07), os bombeiros deslocaram uma equipe para ajudar a combater as chamas.