Incêndio inspira espetáculo do Balé Teatro Castro Alves

Se você tivesse poucos segundos para proteger algo de um incêndio, o que salvaria? Esta pergunta é o ponto de partida do espetáculo Chama: Coreografia para Artistas Incendiárixs, do Balé Teatro Castro Alves (BTCA), que estreia em temporada este fim de semana.

Dirigida pelos coreógrafos Jorge Alencar e Neto Machado, a montagem parte do incêndio que destruiu o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, para falar de temas como memória, construção e reconstrução, questionando nossas atitudes diante de ruínas.

Chama é o 12º trabalho do BTCA nos últimos quatro anos, fechando a lista de produções deste quadriênio, sob direção artística do dançarino, coreógrafo, produtor e professor Antrifo Sanches. No ano passado, a companhia entrou na lista dos 10 espetáculos fundamentais de 2017 da revista Bravo!, com Lub Dub.

Serviço

O que: Chama - espetáculo de dança

Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves (Campo Grande).

Quando: A partir desta sexta-feira (14) até domingo (16), às 20h.

Ingressos: R$ 10| R$5.

Vendas: bilheteria TCA, SACs Barra e Bela Vista ou Ingresso Rápido.