Incidente em obra do BRT deixa vários bairros de Salvador sem água; confira

O rompimento de um trecho da rede distribuidora causado pela movimentação da obra do BRT nesta quarta-feira (4) causou a interrupção do fornecimento de água em vários bairros de Salvador, como Amaralina, Santa Cruz, Chapada do Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas e parte de Brotas, Pituba, Itaigara, Candeal e Nordeste de Amaralina.

A previsão da Embasa é de início da retomada gradativa do abastecimento nesta área a partir das 21h de hoje, com previsão de regularização plena nas 24 horas seguintes.

Os imóveis que possuem reservatório com capacidade suficiente para o atendimento das necessidades diárias de seus moradores não sentirão os efeitos desta interrupção.