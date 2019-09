Incrível! Vídeo mostra transformação de Angelina Jolie em Malévola

A Disney divulgou no Instgram como é o processo para trasnformar Angelina Jolie na personagem Malévola. No vídeo de um minuto, a estrela do filme aparece de cara limpa, rodeada de profissionais de maquiagem e cabelo. A transformação inclui a feitura de tranças para que o cabelo caiba no chapéu com chifres da personagem. Enquanto isso, um maquiador aplica próteses nas bochechas da atriz, e o toque final é a dentadura que dá a Malévola suas ameaçadoras presas.

O lançamento do vídeo é uma preparação para a continuação de Malévola - A Dona do Mal, que chega aos cinemas brasileiros em 17 de outubro. O novo longa se passa alguns anos depois dos eventos de Malévola, e começa com o Príncipe Philip (Harris Dickinson, substituindo Brenton Thwaites) pedindo a mão de Aurora em casamento.

(Foto: Reprodução/ Instagram)

Quando a princesa aceita a proposta, chega a hora de conhecer a família do noivo, e a nova sogra de Aurora, vivida por Michelle Pfeiffer, logo se mostra uma inimiga de Malévola, tentando afastar a jovem dela. É claro que a protagonista não fica nada feliz com isso, e uma guerra é logo declarada. Ed Skrein (Deadpool) e Chiwetel Ejiofor (12 Anos de Escravidão) também estão no elenco.