Índia ultrapassa China e é o país mais populoso do mundo, indica projeção

A Índia ultrapassa, neste mês, a China em tamanho de população, de acordo com projeções da Organização das Nações Unidas (ONU). Essa é a primeira vez que a China deixa de ser a nação com mais pessoas.

A ONU previu que a Índia teria, até o fim de abril, 1,428 bilhão de habitantes, e a China, 1,425 bilhão de habitantes. A instituição começou a contabilizar o tamanho das populações de cada país em 1950. No entanto, estima-se que a China já era, desde 1750, o país mais populoso do mundo, com 225 milhões de habitantes.

A China instaurou, em 1980, a política do filho único, o que ocasionou a estagnação do crescimento mesmo após o fim dela, em 2015.

Já a Índia tem alta taxa de fertilidade e uma queda na mortalidade infantil nas últimas décadas.