Indicada por Lula, Dilma deve presidir Banco do Brics a partir de março

A ascensão da ex-presidente Dilma Rousseff à presidência do Banco dos Brics não é mais uma mera especualação. De acordo com o colunista Lauro Jardim, de O Globo, a petista já tem o sim dos demais países. O nome é uma indicação do presidente Lula. O Banco do Brics reúne Brasil, Rússia, Índia, China e Africa do Sul, e foi criado em 2014.

Segundo Jardim, já está pacificada a saída do atual presidente Marcos Troyjo ainda neste mês de fevereiro.

Lula quer Dilma já investida do cargo quando ele visitar a China, em março. A ex-presidente vai morar em Xangai e comandará o banco até 2025.

Troyjo foi convidado por Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, para ocupar um cargo no governo.