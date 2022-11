Indicados para o Grammy 2023 serão revelados hoje

Um dos prêmios mais cobiçados no mercado da música, o Grammy revelará nesta terça-feira, às 14 horas (horário de Brasília), os indicados de sua 65.ª edição, que contará com novidades e que tem a premiação prevista para acontecer em 2023. A brasileira Anitta pode estar nessa lista, na categoria revelação do ano.



No início do ano, a Academia de Gravação, responsável pela distribuição do prêmio, anunciou a criação do prêmio de compositor do ano (de música popular), para reconhecer "os compositores mais prolíficos, sejam eles artistas executantes de suas obras ou não, pelo conjunto de novos trabalhos lançados durante o ano considerado".



O anúncio deste ano será feito em transmissão ao vivo a partir das pelo site https://live.grammy.com. Entre os que anunciam os indicados deste ano estarão Olivia Rodrigo, John Legend, Machine Gun Kelly e Smokey Robinson.



Entre os possíveis indicados estão Beyoncé, Kendrick Lamar, Harry Styles, Taylor Swift e Adele.



Alguns outros candidatos incluem Lizzo e Steve Lacy, que tiveram duas das maiores músicas deste ano.



O Grammy Awards será entregue em 5 de fevereiro em Los Angeles.



A nova categoria para compositores é um grande passo à frente. No ano passado, uma atualização de regra permitiu que qualquer compositor, produtor, engenheiro ou artista de destaque em um álbum indicado para o álbum do ano pudesse ganhar uma indicação



As outras quatro categorias incluem melhor álbum de poesia falada, performance de música alternativa, performance de música americana e trilha sonora para videogames e outras mídias interativas.