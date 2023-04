Indígenas são convertidos ao islamismo e levados para a Turquia, revela reportagem

Um grupo ligado ao islamismo faz um trabalho de conversão religiosa de indígenas em São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas. Dezenas de crianças e adolescentes foram submetidos aos ensinamentos muçulmanos e pelo menos cinco jovens já foram enviados para a Turquia, como revela reportagem especial do portal Metrópoles. Segundo a apuração, o grupo religioso é chefiado por um homem identificado como Abdulhakim Tokdemir. Ele estaria na região desde 2019.

Antes de serem enviados para a Turquia, os indígenas passam por Manaus, capital do Amazonas, seguem para São Paulo e somente após alcançar a maioridade são enviados ao destino. Em Manaus, de acordo com a reportagem, crianças e adolescentes passam a viver em um sobrado em esquema de internato, além de ganharem nomes árabes. No local, vivem um processo de imersão nos idiomas turco e árabe, estudam o Alcorão e fazem os ritos da fé muçulmana, como as orações diárias.

Na temporada seguinte, em São Paulo, dão continuidade à rotina iniciada no Amazonas, seguindo o modelo internato, e, após completarem 18 anos, são enviados para as cidades de Kütahya e Tarsus, interior da Turquia, onde são matriculados em escolas religiosas.

Segundo a matéria, o grupo islâmico que comanda a doutrinação se autointitula Associação Solidária Humanitária do Amazonas (Asham), e só se interessa por garotos indígenas. Nenhuma menina indígena foi levada pela organização.

Os pais das crianças e adolescentes seriam convencidos a assinar uma autorização para o ingresso dos filhos na religião, sob a promessa de quem farão faculdade. A instituição religiosa, no entanto, não possui cadastro para funcionar como espaço de acolhimento de crianças e adolescentes.