Indireta? Gisele dança ao som de Cria da Ivete: 'Solteira não, alegre'

Recém-separada de Tom Brady, Gisele Bündchen pode ter mandado uma indireta para o ex-marido. Enquanto se preparava para curtir o Carnaval do Rio de Janeiro, na noite de domingo (19), a modelo gravou um vídeo com amigas, que dançavam e cantavam a música Cria da Ivete.

A canção, aposta de Ivete Sangalo para a folia 2023, começa com o trecho: "Solteira não, alegre"

Gisele anunciou a separação do astro do futebol americano em outubro do ano passado. Os dois foram casados durante 13 anos, e tiveram dois filhos juntos: Benjamin, de 13 anos, e Vivian, de 10. Além deles, Tom Brady já era pai de John, de 15 anos, fruto do relacionamento com Bridget Moynahan.

Na noite de domingo (19), a supermodelo foi presença vip em um camarote da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Ela chegou ao local por volta de 22h30, sob forte esquema de segurança. Gisele seguiu diretamente para uma área vip, reservada a ela e convidados.

A gaúcha de 42 anos apostou no mesmo visual que usou 19 anos atrás no mesmo Carnaval: transformou o abadá em top, com direito a barriga de fora, e usou um pedaço do tecido para improvisar um cinto. Ela complementou a roupa com uma calça branca.