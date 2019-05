Indústria de alimentos tem mais de 200 vagas de estágio

A BRF - uma das maiores companhias de alimentos do mundo - abriu inscrições para mais de 200 vagas no programa de estágio 2019. As inscrições vão até o próximo dia 9 de junho pelo site https://www.vagas.com.br/vagas/v1885747/programa-de-estagio-brf-2019.html. A previsão é que os candidatos aprovados ingressem na companhia em julho de 2019. O programa da BRF tem duração de até dois anos com oportunidades que abrangem tanto áreas do processo produtivo quanto áreas administrativas e corporativas. Os aprovados terão uma bolsa-auxílio acima da média de mercado, além de benefícios como assistência médica, assistência odontológica, desconto em produtos, refeitório, seguro de vida e vale-transporte. As vagas disponíveis estão espalhadas por diversos estados.

MBA Executivo em Salvador

O Instituto Coppead de Administração da UFRJ está com inscrições abertas até o dia 31 para MBA Executivo em Salvador. O programa é voltado para profissionais executivos com pelo menos 10 anos de experiência. As aulas acontecerão em junho, duas vezes na semana, quinzenalmente, com duração de dez horas cada, totalizando 300 horas de visão generalista e 100 horas, com ênfase em estratégia. Para conferir a grade completa e a inscrição acesse http://imds.com.br/coppead/mba-executivo-enfase-em-estrategia/ ou entre em contato pelo telefone (71) 3341-0000.