Indústria tech: por que a tecnologia é imprescindível para competitividade?

Melhorar a eficiência operacional, aumentar a competitividade e promover o crescimento econômico são fatores essenciais para as indústrias em todo o mundo. Na Bahia, as empresas do setor contam com a expertise do SENAI CIMATEC, instituição que é referência no assunto e ajuda a promover o desenvolvimento tecnológico no estado.

As parcerias estabelecidas pelo SENAI CIMATEC com empresas e instituições envolvem a aplicação de Inteligência Artificial (IA) em diferentes setores, bem como a criação algoritmos, modelos de machine learning, análise de dados e outras tecnologias que integram o conceito de Indústria 4.0, também conhecida como a Quarta Revolução Industrial.

Atualmente, o Centro de Supercomputação e Inovação Industrial (CS2I) do SENAI CIMATEC lidera o desenvolvimento da aplicação da IA nas ciências atmosféricas, um trabalho multidisciplinar que possibilita a previsão (com antecedência de até sete dias) da geração híbrida de energia eólica/solar, graças a técnicas avançadas de modelagem atmosférica e IA de ponta.

Setor portuário

Fazer com que os processos de atracação de embarcações nos portos sejam realizados com mais segurança e agilidade é um dos grandes desafios do segmento portuário. Nesse sentido, a quase bicentenária Wilson Sons está próxima de fazer com que o terminal portuário de Salvador seja o primeiro do país a adotar, comercialmente, uma ferramenta inovadora.

Calado Dinâmico permitirá que as embarcações acessem, em tempo real, informações sobre a profundidade dos canais de acesso

Atualmente, a profundidade dos canais de acesso dos navios aos portos é estabelecida minutos antes, o que faz com que as áreas de manobra necessitem de uma grande distância em relação ao fundo. Todavia, um sistema de mapeamento conhecido como Calado Dinâmico permitirá que as embarcações acessem, em tempo real, essas informações.

Evolução constante

“Apesar de todo o tempo e a história que temos, queremos mostrar ao mundo que nos mantemos em evolução constante. Eu tenho muita expectativa de que seremos os primeiros do Brasil a implantar essa ferramenta ainda neste ano. Estamos muito acelerados”, projeta o diretor executivo do Tecon Salvador, Demir Lourenço.

Para viabilizar este case, a Wilson Sons atua juntamente com a Argonáutica, uma startup na qual a empresa tem participação minoritária. Agora, com a ideia de fornecer aos navios dados mais precisos acerca da profundidade nas áreas de manobra da Baía de Todos-os-Santos, a empresa busca investir nos profissionais da praticagem e em parcerias com autoridades marítimas e portuárias.

Otimização energética

A Braskem também investe constantemente em inovação no intuito de otimizar a sua operação e garantir mais competitividade. Nos últimos anos, a empresa direcionou recursos em diversas ações de modernização das plantas de Camaçari, como o Projeto de Otimização de Energia, o qual promove a redução de custos com energia em sua operação e diminui as emissões de gás carbônico na atmosfera.

“A estratégia da Braskem está fundamentada nos pilares da sustentabilidade e da inovação. Assim, na área industrial, buscamos investir em recursos tecnológicos que trazem ganhos ambientais, produtivos e também de processo”, enfatiza o diretor industrial da Braskem na Bahia, Carlos Alfano.

Estimativa prevista

Com o uso do otimizador de energia de malha fechada em associação ao de malha aberta, instalado em 2016 na unidade Q1, a estimativa é de uma redução média na emissão de mais de 3 mil toneladas de CO2 e também no consumo de mais de mil toneladas de gás natural por mês.

Braskem investe em uma série de inovações tecnológicas

A Braskem também conta com projetos de manutenção preditiva com IA e machine learning para a otimização da estratégia de manutenção dos ativos e utilização de tecnologias de ponta; soldagem robotizada em tanques, realidade aumentada para suporte técnico remoto e utilização de robô para inspeção de linhas enterradas.



ALGUMAS TECNOLOGIAS INOVADORAS DESENVOLVIDAS ATUALMENTE PELO SENAI CIMATEC

. Inteligência Artificial na Ciência Atmosférica

. Sistema inteligente utilizando inteligência artificial para auxiliar o monitoramento de patentes

. Plataforma Digital para Monitoramento de Riscos Socioambientais e de Segurança do Trabalho com tecnologia 5G

. Visão Computacional e Inteligência Artificial





