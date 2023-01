Inédito: Bia Ferreira leva sua Igreja Lesbiteriana para o Rio Vermelho

O Rio Vermelho será o palco para o primeiro show do ano da cantora e compositora Bia Ferreira. Na próxima quinta-feira (26) às 20h, ela se apresenta e conta com convidadas especiais: Ellen Oléria, Preta Rara e Lari Lima também subirão ao palco da Casa Rosa.

Bia chama seu público para um mergulho na palavra da igreja lesbiteriana, com embalos das batidas do rap em suas mais variadas vertentes. No repertório músicas do seu primeiro álbum “Igreja Lesbiteriana, um chamado” e também do seu mais novo trabalho “Faminta”.

Bia, que tem a sua trajetória musical marcada por composições com palavras assertivas e de ordem, se apresentará acompanhada por um duo de piano e bateria e garante canções como “cota não esmola”, “não precisa ser Amélia”, entre outras.

Os ingressos estão à venda no Sympla, com o primeiro lote custando R$50 inteira e R$25 a meia. Após a virada de lote, o valor sobe para R$60 inteira e R$30 meia.