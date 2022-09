Inédito na Bahia, Museu das Ilusões chega a Salvador nesta terça-feira (27)

As ilusões óticas mostram que nossa mente tende a fazer suposições sobre o mundo e na busca de ajustar as imagens a partir de um sentido ou de informações pré-adquiridas, podemos visualizar o que não é real. O estudo das ilusões óticas traz um paradigma para nossa existência: o que pensamos que estamos vendo, nem sempre é a verdade. Para explicar como isso acontece na prática, o Museu das Ilusões, único do gênero na América Latina, é inaugurado em Salvador, nesta terça-feira (27), no 3º piso do Shopping da Bahia.

Instalado em um espaço de aproximadamente 1.000 m², a exposição conta com mais de 70 atrações com experiências divertidas e ilusões de ótica, que irão brincar com o cérebro e com a razão. Sabe aquela situação que causa na gente uma chacoalhada no cérebro para ver se realmente temos certeza do que vemos?! Essa é uma das sensações que o Museu das Ilusões provoca, além de muitos risos e desafios para as nossas certezas.

Segundo Paulo Zimmermann, Diretor Executivo do Museu das Ilusões, a exposição é uma atração que incentiva a cultura e a ciência pelo país, de forma lúdica e divertida, em uma atração que atende a família inteira. “Tenho certeza de que as pessoas vão se surpreender e se divertir muito”, reforça .

Inspirado nos principais museus de ciências e de ilusão de ótica do mundo, museus com temática similar são o maior sucesso na Europa e EUA. Ao longo de apenas três anos de existência, o Museu das Ilusões se tornou o maior acervo do mundo em ilusão ótica, reunindo experiências divertidas, que intrigam o público e a lógica.

O projeto, que já passou por oito cidades brasileiras desde o lançamento, em julho de 2019, o museu já recebeu mais de 350 mil visitantes. Uma das explicações de tanto sucesso, é que o museu reúne diversão e conhecimento sobre ilusões visuais, o que intriga a lógica, capaz de entreter o público, de forma interativa. Além de espaços instagramáveis, com os painéis 3D, que divertem com fotos e filmagens de situações que parecem impossíveis.

Conheça algumas das obras que podem ser conferidas na exposição:

CASA INVERTIDA:: “Faça belas poses, tire fotos, vire as imagens. Veja que cenas engraçadíssimas você produziu”.

SALA ANTI-GRAVIDADE: “Incline o corpo ereto e fotografe. Na foto, você parecerá um atleta ou dançarino profissional...”.

SALA DO INFINITO: “Entre nessa sala e faça uma viagem ao infinito”.

SALA DOS GIGANTES: “Pessoas que mudam de tamanho?...basta trocar de canto e fazer as fotos. De pequeno a gigante em alguns passos”.

CADEIRAS CONFUSAS: “Quem senta e encosta com as pernas esticadas, em cima da cadeira grande, parece menor de quem se senta, na cadeira pequena. Fotografe e confira”.

CADEIRAS DA ILUSÃO: “Essa cadeira parece estranha? Na foto não. Um se senta na cadeira, outro faz pose na marcação e outro enquadra e faz a foto... você não vai acreditar no resultado”.

EINSTEIN FACE A FACE: “Dr. Einstein se projeta para fora e nos segue com os olhos para todos os lados. Será?”

As imagens que se movem

Entre os muitos quadros de ilusão gráfica e holografias, estão: O CUBO IMPOSSÍVEL, o PAVÃO MISTERIOSO, BURACO DO UNIVERSO, uma MANDALA inacreditável, que parece se movimentar para sempre, a ESPIRAL que ora está para dentro, depois está para fora, os CARACÓIS que o cérebro tenta processar e os pequenos e rápidos movimentos oculares são responsáveis por parte da ilusão.

Os clássicos estudos da ilusão ótica

Diversas experiências poderão ser conferidas na exposição, como a de HERMANN GRID, um dos exemplos mais clássicos de ilusão de ótica, onde a mente está sendo enganada para preencher algo que não existe. Ou a experiência de EBBINGHAUS, que um objeto ao redor do item principal pode alterar nossa percepção sobre ele, o experimento de JASTROW, nomeado por Robert Jastrow, em 1889, onde uma figura parece ser maior que a outra, embora sejam do mesmo tamanho. Ou mesmo MULLER-LYER, que parece ter comprimentos diferentes, mas não tem. As flechas em cada ponta estão enganando o cérebro para pensar que as linhas estão mais próximas ou mais distantes.

Serviço - Museu das Ilusões | de terça-feira a sábado, das 9h às 22h, com entradas até às 21h e domingos das 12h às 21h, com entradas até às 20h, no Shopping da Bahia, 3º piso, na Alameda das Grifes (perto da loja Zara) | Ingressos: R$ 60 / R$ 30; 3 pessoas: R$ 90; 4 pessoas: R$ 120; 5 pessoas:R$ 150, à venda no Sympla. | site: www.museudasilusoes.com.br | Instagram: @museudasilusoes