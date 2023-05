Infantil: Moana e Rapunzel é opção de lazer para crianças com desconto exclusivo para assinantes CORREIO

Após Moana conhecer um livro, e Rapunzel ser contada por ela, inevitávelmente suas músicas se encontram. Uma, com o peso da liderança de sua Ilha Motonui, e outra, com a liberdade aflorando cada vez mais em seu coração.

Apresentada pela Cia Era uma Vez, Moana e Rapunzel, o Musical, inédito, conta a história desse extraordinário encontro improvável. O Espetáculo acontece no sábado (20), às 15h, e no domingo (21), às 11h. Assinantes CORREIO têm desconto especial. Ingressos à venda no Sympla pelo link.

As duas histórias se mesclam no espetáculo, através do encontro improvável de Moana e Rapunzel. Cheio de música, o espetáculo tem duração de 55 minutos e é livre para todas as idades.

Crianças de 0 a 12 anos pagam meia entrada, assim como estudantes com carteira de estudante. Idosos a partir de 60 anos e pessoas que tenham direito a meia entrada comprovado por lei e apresentem comprovante também tem direito à meia.