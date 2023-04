Infantil: O Patinho Tuga leva ludicidade com sons e imagens para o teatro

O mundo lúdico dos sons e das imagens vai sempre encantar e atrair os olhares e ouvidos das crianças. O personagem infantil Patinho Tuga trás todo esse universo de diversão em seu espetáculo teatral para crianças da primeira infância, de 0 a 5 anos.

Espetáculo repleto de belas canções, lindas paisagens coloridas, situações divertidas e educativas que geram encantamento, a valorização da família, o respeito às amizades e o cuidado com o nosso planeta. Assinantes CORREIO têm 20% de desconto na compra do ingresso para o espetáculo que acontece no Teatro Jorge Amado, às 11h do próximo domingo.

Vendas no sympla.