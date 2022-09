Infantojuvenil O Poderoso de Marte segue em temporada no Teatro Sesi Rio Vermelho

"Se um palhaço e uma soldada não conseguem conversar e chegar a um acordo, imagina nações brigando?". O questionamento é de Piolhinho, personagem palhaço interpretado pelo ator Marconi Arap na montagem infantojuvenil O Poderoso de Marte, do Grupo Teca Teatro, que segue em cartaz no Teatro Sesi do rio vermelho, sempre aos sábados (16h) e domingos (11h), até 1 de outubro.

A montagem, que tem texto de Tom S. Figueiredo e direção de Osvaldo Rosa, traz como pano de fundo o planeta Marte numa secular guerra mundial, sendo comandado por um duque e sua sede sanguínea de poder. Os ingressos custam R$ 30 | R$ 15 meia, com venda pelo Sympla e na bilheteria do teatro.

O Poderoso de Marte nos apresenta o conflito do palhaço andarilho Piolhinho (Marconi Arap) e da soldada Atenas (Luciana Comin) - convicta de sua herança militar, que se esbarram durante a longa guerra que assola o planeta Marte. Este encontro é marcado pelo antagonismo entre duas visões de mundo aparentemente inconciliáveis: ele quer a ajuda da militar para formar um circo, a militar quer que ele se junte a ela em um novo exército.

Atenas quer destruir o inimigo com armas e seu Poderoso Exército de Marte. Piolhinho, a lona e o riso, como instrumento de diálogo e levante da bandeira branca, da paz, com o Poderoso Circo de Marte. A polarização ocorre durante boa parte do espetáculo sem chegar a um acordo, no intuito de provocar o público o exercício da sensibilidade e a reflexão da tolerância, a coexistência de diferentes ideologias, o autoritarismo, o lugar da luta e da arte na sociedade e, acima de tudo, a importância do pensamento democrático na construção de uma sociedade pacífica.

O planeta Marte é apenas uma alegoria, uma maneira de falar, sob uma máscara de ficção científica, a respeito de temas que não podem ser excluídos da infância. Assim, ora explorando o humor, ora explorando o drama, o texto busca este diálogo sincero com seu público, sem subestimar a inteligência da criança, e oferecendo um texto com diferentes camadas de fruição para ser também apreciado por jovens e adultos.

Serviço - O Poderoso de Marte | sábados e domingos, até 1/10, no Teatro Sesi do Rio Vermelho | Ingressos: R$ 30 | R$ 15 meia, com venda pelo Sympla e na bilheteria do teatro. | No dia 8/10, a peça será apresentada no Teatro Sesc-Senac Pelourinho, às 16h, com ingressos a R$ 10 / R$ 5