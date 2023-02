Influencer baiano, Dum Ice revela dívida com agiota: 'Tentei tirar a própria vida'

Um dos mais famosos influencers baianos, Dum Ice compartilhou nas redes sociais um drama pessoal na última terça-feira (31). O humorista revelou viver uma grave crise financeira, com direito a dívida com agiota.

Esses problemas geraram transtornos psicológicos. O baiano, inclusive, diz tentou suicídio.

“Já tem nove meses eu nessa situação e eu ter que chegar no Instagram pra fazer humor, fazer graça, com esses problemas por trás, é muito ruim porque afeta psicologicamente”, diz o humorista em um trecho do vídeo. "Cheguei a pensar em tirar a vida", revela.

Tudo começou após Dum perder diversas contas no Instagram, incluindo uma com 3 milhões de seguidores. Isso atrapalhou contratos publicitários e a monetização de seu trabalho.

Entre as dívidas do blogueiro estavam a casa comprada em Itapuã, um carro de luxo dele e o conserto de um carro de luxo de um amigo. No desespero, Dum buscou auxílio de um agiota.

“Fiquei com três prejuízos, a dívida já estava alta com a dívida da casa, meu carro e o acidente desse carro. E com a queda do meu Instagram eu fui só tirando o dinheiro que eu já tinha. No momento eu não falei para amigos, não conversei com muita gente. Fui pegar dinheiro emprestado, dinheiro com agiota para quitar um lado.”

Procure ajuda

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial).

O CVV (https://www.cvv.org.br/) funciona 24 horas por dia pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.