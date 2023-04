Influencer baiano Leo Marques sofre golpe na web: 'Estou triste'

Um kit caro de vídeo game, com tudo incluso, e um golpe famoso na praça. O influenciador baiano Leo Marques fez um alerta nas redes sociais após sofrer um golpe nesta semana após anunciar acessórios para PlayStation em um site de compra e venda.

Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, além de ter iniciado a carreira de cantor, Leo, que já teve amigos influenciadores que também sofreram outros golpes, disse não imaginar que seria a próxima vítima em Salvador.

Em um vídeo longo, publicado nesta quarta-feira (19), Leo explicou que anunciou os aparelhos na plataforma e, rapidamente, surgiu um potencial comprador. Ele disse que a pessoa foi gentil e educada a todo momento, mas não continuou a conversa dentro do próprio site, pedindo para falar pelo WhatsApp com o cantor.

Em seguida, os dois trocaram informações dos produtos, como vídeos e fotos, além de áudios explicando como seria a venda através do OLX Pay, uma nova plataforma que permite vender e receber o dinheiro no próprio site.

Leo revelou que, após acertar tudo, passou a receber diversos e-mails da suposta plataforma, mas, na verdade, era um e-mail criado pelo próprio golpista com detalhes do golpe, como a confirmação dos dados, as taxas que o cantor deveria pagar para fazer a autorização da venda e, por fim, ser reembolsado depois - situação que não é confirmada no site oficial.

O baiano contou, também, que um dos e-mails exigia que fosse enviado o produto por meio de um carro de aplicativo para a segurança do comprador e do vendedor. Leo fez vídeos colocando os aparelhos no veículo e enviou para o golpista, atestando que toda a venda estava correta. Como resposta, o criminoso alegou que, em quatro horas, o pagamento entraria na conta.

Entre a entrega dos aparelhos no carro por aplicativo até a suposta chegada do dinheiro, no dia seguinte, Leo recebeu mais três e-mails para pagar taxas, mas em nenhum momento desconfiou do golpe. Ele fez o pagamento e continuou esperando o dinheiro cair na conta.

Apenas na quinta-feira (20), ele desconfiou que estava sendo vítima do golpe porque não viu nenhum valor no banco e ficou apreensivo. Leo diz que enviou e-mail para o mesmo endereço que havia recebido mensagens no dia anterior, mas com um tom bem diferente da recepção educada do dia anterior durante os trâmites da venda.

"A ficha começou a cair que eu fui roubado, que eu tomei um golpe. Eu saí rodando essa casa chorando, me tremendo, nervoso. E eu estou compartilhando com vocês para que não caiam no golpe. Não façam negociação pelo WhatsApp. É difícil de acreditar, é difícil", disse. "Resolvi usar a minha voz no Instagram, que chegue em outras pessoas, para que ninguém caia no golpe que eu sofri".

O que diz a plataforma?

No site oficial da OLX, eles explicam que há diversos golpes pelo WhatsApp, além de e-mails, e frisam que a venda fora da plataforma não é uma prática comum da empresa.

"Reforçamos que a solicitação por telefone, Chat e pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, de códigos de confirmação/códigos de segurança não é uma prática adotada pela OLX. A OLX não envia e-mail de confirmação de venda ou pedindo dados de quem está comprando. Todas as nossas comunicações via e-mail chegam através desses dois remetentes: noreply@olx.com.br e dicas@newsolx.com.br".