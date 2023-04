Influencer de 27 anos morre após comer camarão por engano em Natal

O influenciador digital Brendo Yan da Silva, de 27 anos, morreu após sofrer uma reação alérgica ao comer um bolinho de camarão. Segundo o g1, a vítima chegou ser internada, mas teve a morte cerebral confirmada nesta quarta-feira (26).

Victória Figueiredo, esposa dele, contou que o casal recebeu bolinhos de aipim de um vizinho, que não sabia que Yan era alérgico e não avisou sobre o recheio de camarão. O casal também não perguntou sobre o recheio.

"Saímos pela manhã e à noite, quando chegamos em casa, tomamos banho, estávamos em uma chamada de vídeo com minha mãe e ele deu tchau e saiu da ligação. Quando desliguei, ele já tinha começado a comer o bolinho. Ai perguntei: 'é o que tem dentro?' e ele disse que era frango. Eu falei que tinha cheiro de peixe, mas realmente não tinha gosto e nem cheiro de camarão, estava bem desfiado", relatou a mulher ao g1.

Logo após comer, Yan começou a passar mal e tomou um antialérgico em casa. Com a ajuda de vizinhos, ele foi levado de carro a um pronto-socorro. Já na unidade, teve uma parada e precisou ser reanimado.

"Um cara exemplar, querido por todos, de uma bondade e simplicidade sem tamanho. Todos no bairro da Redinha e onde ele chegava, não tinha quem não gostasse dele. De extrema importância para a comunidade. No último ano, saiu com o Bloco do Anjinho, com o intuito de arrecadar alimentos para ajudar os que mais precisam. Está deixando um legado importantíssimo para vivermos a vida intensamente, assim como ele viveu", lembra Victória.