Influencer diz que Thiaguinho traia Fê Souza com homens e mulheres

A página no Instagram Galo Intruso (@galintruso) expôs, neste domingo (24), que o cantor Thiaguinho teria traído a atriz Fernanda Souza durante todo o período de casamento deles. A fofoca surgiu durante uma espécie de jogo que o perfil fez com os seguidores ao instigar de que famoso eles queriam saber informações.

A respeito de Thiaguinho e Fernanda Souza, questionado por um seguidor, o administrador do perfil de respondeu: “Fê Souza sofreu poucas e boas na mão dele. Pois ele traiia ela com homem e com mulher. Tem um ator famosinho que está em Verdades Secretas 2, que Thiaguinho ficou”, publicou.

Thiaguinho e Fernanda Souza começaram a se relacionar em 2011. Mas foi somente em 2015 que os dois oficializaram a união. Em outubro de 2019, os dois compartilharam, em suas respectivas redes sociais, uma foto de mãos dadas e um texto anunciando a separação.

Sempre rolaram boatos de que o pagodeiro traía a ex-Chiquititas e isso teria sido a causa da separação, mas os dois nunca se pronunciaram. E até mantém uma boa relação diante do público. Ela atriz nunca mais foi vista em um novo relacionamento. Já Thiaguinho estaria vivendo um affair com a ex-BBB Carol Peixinho.