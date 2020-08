Influencer é condenada a dar iPhone a seguidora que sofreu golpe

A influencer, atriz e modelo Virginia Fonseca foi condenada a dar um iPhone 8 Plus para a seguidora Carina Calvano Cirino. A informação é do colunista Ricardo Feltrin, de Uol.

No ano passado, a influencer, que tem 9,4 milhões de seguidores só no Instagram, fez uma propaganda nas suas redes de uma empresa que vende celulares, com depoimento que atestava a idoneidade do comércio.

O "merchan" foi veiculado no dia 12 de agosto de 2019 e Carina, depois de vê-lo, comprou o aparelho na loja. Só o que o telefone não foi enviado, em aparente golpe, e a seguidora resolveu ir á Justiça.

Ela pedia ainda indenização por danos morais, além do aparelho, mas o juiz determinou somente a entrega do iPhone. O juiz também desconsiderou um pedido de indenização ao Facebook.

O iPhone 8 Plus custa cerca de R$ 3,4 mil. Intimada, Virginia não compareceu à Justiça e não pagou as taxas para caso quisesse recorrer. A influencer não respondeu à coluna.