Influencer fica careca após fazer mistura de químicas no cabelo

Imagine: uma influencer vai fazer uma transmissão ao vivo, para mostrar uma transformação no cabelo, e, sem querer, fica careca. Tenso, né? Pois foi o que aconteceu com Lori Faith, no Instagram.

Moradora de Nova York, nos Estados Unidos, Lori ama ficar mudando o visual das madeixas. Já apareceu com tranças e laços das cores mais naturais até as bem coloridas - incluindo verde neon, rosa, roxo... Ultimamente, estava com o cabelo bem curtinho - e em tom azulado.

Eis que ela teve a ideia de fazer experimentos e transmitir em um ao vivo no Instagram. Primeiro, descoloriu os fios e, em seguida, aplicou um produto de relaxamento, para deixá-los lisos. Na hora, alguns seguidores alertaram Lori que a combinação de procedimentos poderia dar problema, mas ela não deu atenção... Resultado: na hora em que penteou, viu o cabelo começar a cair.

Lori, depois, publicou um vídeo no YouTube em que comenta o acidente. Ela afirma que não há problema, claro, em ser careca, mas que não era algo que ela queria. Também falou que vem recebendo muitas mensagens de apoio e que, apesar do susto, conseguiu ver um lado positivo: agora, os fios irão crescer naturais e mais saudáveis.

A influencer ainda aproveitou para deixar um alerta: na hora de fazer tratamentos capilares, peça ajuda a um profissional.