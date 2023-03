Influencer 'Garigata' é assaltada e agredida em Juazeiro do Norte

A influencer Ester Santos, de 20 anos, também conhecida como “Garigata”, foi assaltada e teve o celular roubado no município de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará.

O crime foi registrado por uma câmera de segurança. Pelas imagens, é possível ver a influenciadora andando na rua até ser abordada pelo suspeito em uma motocicleta, que aponta uma arma de fogo para a jovem.

O momento do roubo não foi capturado pela câmera, pois os dois ficaram fora do foco do dispositivo. Porém, após entregar o celular, Ester aparece novamente com um semblante nervoso.

Após o crime, a influenciadora contou que, além de levar o aparelho, o suspeito a puxou pelos cabelos e a xingou.

Pelas redes sociais, a influenciadora realizou uma publicação em que contou sobre o assalto e promoveu uma 'vaquinha' para a compra de um novo celular. A jovem afirmou que passou um ano pagando as parcelas do aparelho que foi levado pelo suspeito.

“Infelizmente, estamos vivendo em um mundo cheio de maldade. Passei um ano pagando o celular, vem um indivíduo desse e leva meu suor de um ano inteiro. Tinha mês que eu deixava de comprar algo que eu queria muito para pagar a parcela do celular e agora não tenho condições alguma de comprar outro”, relatou.

A influenciadora também avisou aos seguidores que ficará afastada das redes até conseguir comprar um aparelho celular novo, item utilizado para realizar os trabalhos na internet.

Ester Santos faz sucesso nas redes sociais mostrando a rotina de trabalho em Juazeiro do Norte, município onde reside. Pelo Instagram, que conta com 125 mil seguidores, a jovem compartilha a rotina de gari, área em que atua há quase quatro anos.