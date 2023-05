Influencer morre após fazer live no TikTok em que ingere garrafas de bebida alcoólica

Um influencer chinês conhecido como "Sanqian" morreu após fazer uma live no TikTok com um desafio da rede social na versão chinesa. Ele ingeriu várias garrafas de Baijiu uma bebida com teor alcoólico entre 35% e 60%, de acordo com o jornal Shangyou News.

Ele ingeriu a bebida como forma de um castigo após perder um desafio que acontece entre influenciadores com o objetivo de receber prêmios do público. O desafio terminou por volta de 1h da manhã e o rapaz foi encontrado morto às 13h do dia seguinte.

As transmissões ao vivo na China movimentam muito dinheiro em publicidade, de acordo com a CNN. Por isso, os streamers tendem a impor desafios incomuns entre eles e a ostentar uma vida de luxo.