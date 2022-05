Influencer morto em acidente já tinha batido Fusca e sofrido vários perrengues

O acidente que culminou na morte do brasileiro Jesse Kozechen e seu cachorro Shurastey não foi o primeiro dele à bordo do Fusca onde viajava por toda a América. Em outubro de 2019, o influenciador perdeu o controle do carro na Costa Rica, quando a coluna de direção quebrou e os freios falharam embaixo de muita chuva.

"Em uma curva, a direção sumiu, o freio falhou e nós fomos direto contra a cerca de uma casa! Estávamos devagar, a estrada era muito ruim e cheia de buracos. Na curva, passamos direto, eu tentei frear sem entender o que tinha acontecido porque segui tentando girar o volante, mas de nada adiantou. A barra que encaixa na caixa de direção havia se rompido! ", disse o influenciador na época, em publicação no Instagram.

Kozechen e Shurastey, seu cachorro de estimação, faleceram na última segunda-feira (23), quando o carro e um SUV bateram de frente em uma rodovia no estado do Oregon, nos Estados Unidos.

Além disso, o influenciador já passou por diversos perrengues. Há muitas fotos onde ele aparece consertando o veículo no Instagram.

O primeiro acidente deixou o brasileiro preocupado, tanto que ele iniciou uma reforma no veículo no México para deixá-lo mais seguro.

Isso não impediu, contudo, novas panes no automóvel.

"O rolamento interno da roda traseira tinha estourado por completo e já não dava mais pra andar com o Fusca daquele jeito. Eu levei mais de cinco horas pra terminar o serviço, mas economizei cerca de US$ 300 de mão de obra", disse o aventureiro no dia 26 de abril, quando estava em Spingfield, no Missouri.

Antes da restauração, Jesse contou no Instagram que já teve de trocar cabos de embreagem e acelerador e até retirar o motor do carro.