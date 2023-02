Influencer que 'não existe' curte Carnaval em Salvador: 'Quero voltar logo'

Lil Miquela, uma robô digital influencer, veio ao Carnaval de Salvador para aproveitar a folia. Em post no Instagram, a conta que tem quase 3 milhões de seguidores compartilhou fotos na Praia da Barra, com direito a um prato de acarajé, e no Trio Elétrico ao lado de Pabllo Vittar.

"Sinto falta do Carnaval, do Brasil, da minha irmã Pabllo Vittar, desse pequeno short jeans, do queijo coalho frito da praia, das pessoas se beijando na multidão, desse gato e de estar no teto desse trio elétrico encharcado com o suor dos meus 200 novos melhores amigos. Eu amo mais do que palavras podem dizer e espero voltar logo. Carnaval foi mais divertido neste ano", diz ela na legenda.

Lil Miquela foi criada em 2016 por um computador e é a influencer virtual mais famosa do mundo. Ela costuma publicar fotos de sua vida e se manifestar sobre diversos temas, como os direitos LGBTQ+ — além de fazer os tradicionais 'publiposts'.