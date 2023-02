Influencer que teve pedido de casamento em voo barrado diz esperar 'desculpas'

O influenciador digital Lucas Estevam comentou que está "triste demais" por não ter sido autorizado pela Azul a pedir o namorado em casamento durante voo dos Estados Unidos para o Brasil. A situação repercutiu nacionalmente na mídia.

Em conversa ao g1, Lucas relembrou que vários casais héteros fazem surpresas para as pessoas que amam, mas ele foi vetado por era um casal LGBTQIA+. Ainda na conversa, o famoso comentou que foi informado pela empresa que deveria ter entrado em contato com o marketing para alinhar o pedido.

"Como assim falar com o marketing, eu paguei essa passagem com os meus pontos, sou cliente fiel, cliente diamante, vibrei com cada rota nova da Azul, que é da minha cidade, vibrei com cada conquista da empresa. Só queria que vibrassem com a minha, achei que iam me apoiar", disse.

A Azul Linhas Aéreas informou que vai manter o posicionamento feito por nota e que tomou conhecimento e apurou a situação internamente.

"A companhia esclarece que não foi consultada previamente sobre a celebração que seria feita, que incluía uso de equipamentos eletrônicos na cabine de Clientes. Diante do imprevisto, os Tripulantes do voo entraram em contato com a empresa durante o embarque e, devidamente autorizados, organizaram e auxiliaram no pedido de casamento, que foi realizado na galley.

Diversas celebrações como essa já foram realizadas em nossas aeronaves, motivo de muita felicidade para a empresa, que repudia veementemente qualquer tipo de preconceito e discriminação, seja ele qual for."