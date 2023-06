Influencer tem corpo queimado após explosão em churrasco no ES

Uma influenciadora de 27 anos ficou ferida após uma garrafa com álcool explodir durante um churrasco em Marilândia, no Espírito Santo. O caso, que aconteceu no último final de samana, deixou ainda outras cinco pessoas machucadas.

Larissa Piona Pagun teve 29% do corpo prejudicado por queimaduras de segundo e terceiro grau. Ela está internada em um hospital da Grande Vitória.

Testemunhas contaram à polícia que a situação aconteceu depois que um dos presentes viu que a churrasqueira estava sem fogo e resolveu acendê-la jogando álcool que estava em uma garrafa pet. As informações são do g1.

"Quando o homem atirou o líquido na churrasqueira, a garrafa pegou fogo, entornando o álcool nas pessoas em volta", informou a Polícia Militar ao portal.

Duas pessoas também foram levadas ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra, Grande Vitória, com ferimentos graves. O homem de 36 anos que jogou a garrafa foi ouvido e liberado.