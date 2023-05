Influencer Thais Carla e sua família são dadas como mortas no INSS

A influencer e dançarina Thais Carla está listada como morta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O erro foi descoberto nesta quinta-feira, 4, quando a criadora de conteúdo tentava resolver o problema da mãe que não estava recebendo o devido pagamento do instituto.

“Hoje eu acordei com o laudo de que estou morta. Acreditam nisso? Minha mãe parou de receber do INSS, achei estranho e fui verificar o que estava acontecendo”, contou Thais. Ao entrar em contato com o órgão, a influenciadora foi informada de que estava “morta” desde o dia 1 de março.

Além de si própria, a mãe e a irmã de Thais Carla também foram dadas como mortas pelo INSS. A família da influencer teve o cadastro atualizado há duas semanas. "Tem até laudo, dia da morte. Sendo que existem erros (…) O nome do meu pai está estrangeiro, meu tipo sanguíneo está errado, e eu estou morta", detalhou com indignação.

Thais Carla afirmou que já entrou em contato com seus advogados para resolver a situação o quanto antes, pois acredita que outras pessoas estejam recebendo os pagamentos em seu nome e no de seus familiares. “Minha mãe teve a certeza porque ela não está recebendo o INSS, e tem alguém recebendo por mim, minha mãe e minha irmã."