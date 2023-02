Influenciador acusa companhia aérea de homofobia; entenda o caso

O influenciador digital do ramo de viagens, Lucas Estevam, apareceu nas redes sociais na noite desta quarta-feira (8), aos prantos ao comentar que foi impedido pela companhia aérea de pedir ao noivo em casamento durante um voo.

O jovem, que tem um perfil chamado Estevam Pelo Mundo, comentou que teve o pior voo da vida dele por causa da homofobia que sofreu na viagem com a companhia Azul.

"Já faz 24h que pousei e não paro de chorar de frustração. Atrás do Estevam Pelo Mundo tem uma pessoa física, o Lucas Estevam. Ele tem seus sonhos como qualquer outro passageiro .Tem a sua vida pessoal como qualquer outra pessoa. Há mais de 6 anos tenho um namorado incrível, que esteve comigo em muitos momentos especiais. O dia de ontem era para ser muito especial! Antes de a @azulinhasaereas proibir o pedido público de casamento de 2 homens a bordo, eu tinha certeza de que seria o dia mais incrível da minha vida", disse.

Lucas completou falando que se sentiu negligenciado e que ficou decepcionado com a recepção da empresa. "Tantos casais heteros fazendo surpresas para quem amam e eu vetado e informado que se quisesse, era para 'Fazer em off no assento para não incomodar os outros'. Essa foi a mensagem do piloto responsável pelo voo, segundo o que a chefe da cabine me falou", disse.

Em resposta à Quem, a Azul Linhas Aéreas lamentou a situação e que vai apurar os fatos. "A companhia preza em oferecer a melhor experiência de voo aos seus Clientes, indo muito além de somente transportar pessoas. A Azul lamenta o ocorrido que em nada condiz com os valores da empresa".