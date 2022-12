Influenciador baiano amigo de Neymar presenteia mãe com carrão

O influenciador Vinicius Oliveira Santos, famoso pelo apelido de Boca de 09, conseguiu presentear a mãe com um carrão aos 14 anos. O adolescente, que já morou na rua e não teve nada para comer em casa, agora colhe os frutos que plantou virando humorista.

O menino, baiano de Salvador, virou ídolo até o jogador Neymar pelos vídeos que faz nas redes sociais. Após a Copa do Mundo, onde viajou e conseguiu ter mais visibilidade, o Boca de 09 entregou um carro de R$ 80 mil à mãe.

“É muito gratificante pra mim poder presentear minha mãe, ela é tudo na minha vida, é minha rainha. Devo tudo a ela, ela sempre me incentivou e sempre está do meu lado. Deus me abençoou e estou retribuindo. Meu sonho é poder dar uma casa também”, conta em entrevista ao site Extra .

Atualmente, Vinicius e a mãe moram em um apartamento alugado no bairro de Tatuapé, em São Paulo. Diana, mãe do menor, era faxineira há dois anos e agora ajuda o filho a ter mais visibilidade nas redes sociais, principalmente jogando Free Fire.