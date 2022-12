Influenciador baiano participará de especial de fim de ano de Roberto Carlos

Gravado em novembro, o especial de final de ano de Roberto Carlos, na Rede Globo, será transmitido no dia 23 de dezembro e, apesar do desfalque no time de convidados, por conta do cancelamento da participação de Maria Bethânia, a Bahia segue representada no programa. O influenciador John Drops é um dos convidados da atração.

"A única coisa que posso falar é que, sim, eu conheci o Roberto Carlos, e ele agora me conhece", brincou o produtor de conteúdo, nas redes sociais, sem adiantar mais detalhes da sua participação.

Tá tarde. Eu sei… mas é com muito amor que aviso; ESTAREI no especial Roberto Carlos da @tvglobo ???? Acho que um criador de conteúdo, como eu tá lá, não seria só uma conquista minha. Mas de muitos com me seguem e acreditam em mim. É NOSSA pic.twitter.com/ZRlbCORLJx — John Drops ????????‍♀️ (@johndrops) December 21, 2022

Em contato com o portal Alô Alô Bahia, ele hesitou em entregar muitos detalhes, mas antecipou que foi uma experiência incrível. "A gente foi convidado pela Globo para ter e falar da experiência de assistir ao Roberto Carlos de casa, que é uma coisa muito marcante na minha família; sempre assisti, eu lembro, com minha vó. A gente teve essa experiência e depois assistimos ao show (ao vivo, na gravação)", explica.

Além de dividir o palco com Lucy Alves, Maiara e Maraísa e Luiz Carlos, vocalista do grupo Raça Negra, o Rei contará ainda com participação do ator e apresentador Vitor DiCastro, da atriz e influenciadora Patrícia Ramos e da atriz Bruna Griphao.

