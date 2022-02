Influenciador digital Cristian Bell é anunciado como novo atacante de time de futebol baiano

Além de compositor, ator, palestrante, gerenciador de carreiras, cantor e amigo do Neymar, o influencer baiano Cristian Bell, de 24 anos, parece ter mais um talento: jogador de futebol. E foi como um profissional do esporte que ele se apresentou, na manhã deste sábado (12), em uma coletiva de imprensa convocada pelo Botafogo Bonfinense, localizado na cidade de Senhor do Bonfim.

Cristian vai atuar com atacante e ajudar a dar visibilidade ao clube, afinal, são 3,6 milhões de seguidores no Instagram, divididos entre seus dois perfis, e contatos importantes com empresas de porte nacional.

"Todos os jogadores com quem conversei me deram apoio, só me pediram para tomar cuidado com lesões. Falta só ligar pra Neymar", brincou Cristian, que assinou um contrato de seis meses como jogador. "A longo prazo, a meta é me tornar um dirigente e ajudar, com o marketing, a fazer do clube a terceira potência do futebol baiano", revelou. Atualmente, o Botafogo Bonfinense está na segunda divisão do Campeonato Baiano.

“Para mim é gratificante e de suma importância a sua vinda, tendo sua presença como meio de agregar valores dentro e fora de campo. Sei que 2022 será um novo para o clube, o Botafogo está vindo grande para superar as expectativas da torcida”, afirmou o presidente do clube, Peron Farias Júnior.

Formado em Propaganda e Publicidade, o influencer é conhecido pelo conteúdo de humor que posta, como a saga para conhecer Neymar em Paris, que acabou viralizando nas redes sociais após “emprestar” dinheiro para o atacante da Seleção Brasileira de Futebol.