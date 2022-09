Influenciador é preso por levar filhos adolescentes em casa noturna

O cabeleireiro e influenciador Adriano "Hairstylist", com mais de 400 mil seguidores, foi preso em flagrante por levar os dois filhos adolescentes, de 15 e 16 anos, para uma casa noturna.

Além disso, ele é suspeito de agressão no motel, que ficar em Belo Horizonte, no bairro Olhos D'água. A mulher, de 21 anos, denunciou o influenciador afirmando que foi forçada a fazer sexo sem preservativo.

Quando os policiais chegaram no local, descobriram que os dois filhos entraram no motel escondidos no carro do pai. O seu Instagram não está mais no ar desde a manhã desta sexta-feira (23).

A vítima que denunciou contou que ela e mais duas colegas foram chamadas para o programa, com o pagamento de R$ 1 mil para cada.

Durante a relação, Adriano começou a ficar mais agressivo, puxando seus cabelos e dando tapa no seu rosto. Além disso, ele queria fazer sexo sem camisinha, mas a mulher negou todas as vezes.

Depois de muito insistir, o influenciador colocou o preservativo, mas durante o ato retirou sem que a jovem visse. Quando percebeu, cobrou o dobro do valor acordado.

O aumento do preço irritou o cabeleireiro, o que fez a garota de programa chamar a polícia. A vítima ainda disse que registrou imagens da discussão e a versão foi confirmada pelas outras duas mulheres, de 19 e 29 anos.

Ao Splash, a Polícia Militar de Minas Gerais mostrou que no depoimento Adriano declarou que a relação foi consensual. Porém, a cobrança diferente do valor acordado, que segundo ele foi de R$ 500, o irritou.

Além de ser flagrado com os seus filhos em um local proibido para maiores de idade, os adolescentes estariam há dois anos sem frequentar a escola. Isso pode ser crime de abandono intelectual.