Influenciadora baiana recupera perfil invadido por hackers 

Os dias de aflição da influenciadora digital baiana Joanna Guerra foram encerrados nesta segunda-feira (23). Ela recuperou o seu perfil no Instagram, com mais de 35 mil seguidores. A conta foi invadida e desativada por uma quadrilha internacional de hackers, que a chantegeava, exigindo 600 dólares (ou R$ 3.126,96) para não excluir a página. Jonna Guerra disse que o perfil só reativado porque contratou uma empresa especializada.

“O problema foi resolvido por uma empresa que trabalha na recuperação de conta e segurança digital. O Instagram não ofereceu nenhum suporte, inclusive mandou um e-mail na hora dizendo que a conta tinha sido desativada por engano”, desabafou a influenciadora digital, que já tinha denunciado o fato ao Instagram e a Polícia Civil, logo após a ação dos criminosos, no último dia 17.

O perfil invadido de Joanna Guerra (@joannaguerraoficial) foi criado em 2014 e é a única fonte de renda dela. É no perfil que a influenciadora abordar assuntos ligados à saúde mental e foi por isso que ela recebeu o Prêmio Baianos do Ano, promovido pelo CORREIO, na categoria Ciências, com quase cinco mil votos. A influenciadora não escondeu a alegria de ter a conta de voltar.

“Queria tanto que isso acontecesse logo, porque estava perdendo trabalhos, oportunidades, mas na hora em que eu vi (conta ativada), eu nem acreditei. Fiquei emocionada, chorei. A gente espera tanto, que na hora que acontece, a gente nem acredita”, desabafou novamente.

Joanna Guerra teve a conta hackeada depois que os criminosos enviaram um link para que ela confirmasse o e-mail e solicitaram a mudança da senha. Assim que os dados foram confirmados, os bandidos acessaram o perfil, mudaram a senha e desativaram a conta. Segundo ela, os bandidos fariam parte de uma rede de hackers da Turquia, que tem como alvo pessoas que dependem dos perfis para trabalhar, como os de lojas, restaurantes, de artistas e de influenciadores.

Apesar de toda tensão nesses seis dias, ela disse que os bandidos não alteram o seu perfil. “ Números de seguidores, fotos, destaque, estão tudo lá. Minha conta ficou congelada. Mas já vi situações em que hackers brasileiros apagaram tudo das contas que invadiram”, relatou ela, confessando o seu maior medo.

A quadrilha manteve contato assim que a influenciadora recuperou o acesso à conta. "Eles começaram a me ligar, mandar mensagens, dizendo que foram eles que tinham liberado (a conta) e exigiram a quantia. Eu bloqueei todos os números", contou.

Diante da infeliz experiência, ela adotou uma medida de segurança. "Para evitar outra invasão, contratei uma empresa que faz segurança digital”, declarou.

No dia 17 deste mês, a conta de Jonna Guerra foi invadida e hackers exigiram 600 dólares (Foto: Divulgação)

Posicionamento

O Instagram é uma plataforma de mídia social extremamente popular. Atualmente, ocupa o quarto lugar na lista, com incríveis 1,28 bilhão de usuários mensais ativos. Em relação ao ocorrido com a influenciadora Jonna Guerra, a rede social enviou um posicionamento à redação CORREIO dizendo o seguinte:

“O Instagram possui recursos como Autenticação de Dois Fatores e Solicitações de Login, que, quando acionados, são capazes de barrar a invasão de contas, além de caminhos disponíveis na Central de Ajuda do Instagram para auxiliar na recuperação da conta em caso de invasão. Recomendamos que as pessoas façam uso das ferramentas de segurança disponíveis e denunciem publicações e contas que considerarem suspeitas. Manter nossa comunidade segura é uma das nossas prioridades e uma área em que buscamos melhorar constantemente”, diz nota.

Confira nota na íntegra:

O Instagram possui recursos como Autenticação de Dois Fatores e Solicitações de Login, que, quando acionados, são capazes de barrar a invasão de contas, além de caminhos disponíveis na Central de Ajuda do Instagram para auxiliar na recuperação da conta em caso de invasão. Recomendamos que as pessoas façam uso das ferramentas de segurança disponíveis e denunciem publicações e contas que considerarem suspeitas. Manter nossa comunidade segura é uma das nossas prioridades e uma área em que buscamos melhorar constantemente.

Vale reforçar que, recentemente, apresentamos um novo caminho para as pessoas reportarem problemas de acesso à conta e em casos de contas invadidas: instagram.com/hacked. Através deste formulário simplificado é possível encaminhar uma solicitação de suporte ao Instagram para que possamos te ajudar a recuperar acesso rapidamente. Neste endereço, você pode selecionar entre algumas opções: se acredita que teve a conta invadida, se esqueceu a senha, perdeu acesso à autenticação de dois fatores ou se sua conta foi desativada. Também daremos a opção de selecionar qual conta precisa de suporte, caso você tenha várias contas associadas às suas informações.

Abaixo, seguem as principais dicas para manter a conta segura no Instagram, caso ache válido para entrar na matéria e informar outras pessoas sobre como manter suas contas seguras, evitando casos de invasões e golpes:

- A plataforma jamais se comunica com os usuários através do Direct. Caso você receba uma mensagem no Direct afirmando ser do Instagram, não clique em links ou forneça informações pessoais.

- Jamais informe sua senha a terceiros.

- A plataforma também disponibiliza a visualização de e-mails enviados oficialmente pelo Instagram no próprio aplicativo, para os usuários saberem que receberam uma mensagem autêntica em seu e-mail cadastrado. Para conferir se o Instagram tentou entrar em contato com você, acesse as Configurações, Segurança e E-mails do Instagram. Não clique em links de e-mails que afirmam ser do Instagram se não for possível confirmar que o Instagram realmente os enviou por meio desse recurso.

- Não compartilhe links ou códigos de acesso recebidos do Instagram por SMS ou WhatsApp. Eles podem dar acesso à sua conta.

- Ative a autenticação de dois fatores (por WhatsApp, SMS ou aplicativo como Duo Mobile ou Google Authenticator). Com essa etapa extra de segurança, você deve inserir um código de login especial sempre que houver uma tentativa de login de um dispositivo desconhecido. Para ativar, vá em Configurações > Segurança > Autenticação de dois fatores.

- Ative a Solicitação de login. Ao ativar a autenticação de dois fatores no Instagram, você receberá um alerta toda vez que alguém tentar entrar na sua conta por meio de um dispositivo ou navegador da web não reconhecido. Você pode aprovar ou recusar de imediato a solicitação nos seus dispositivos conectados. Sempre que desejar, também é possível ver uma lista dos dispositivos que entraram recentemente na sua conta do Instagram. Para isso, basta acessar "Configurações", "Segurança" e "Atividade de login".

- Verifique se seu número de telefone e e-mail estão atualizados no aplicativo. Se perder o acesso à conta, você poderá tentar recuperar mesmo que as suas informações tenham sido alteradas.

- Tenha uma senha segura. Certifique-se de que sua senha tem ao menos seis caracteres e tente usar uma combinação complexa que inclua números, letras e pontuações.