Influenciadora carioca é morta ao ser abordada por assaltantes dentro do carro

A influenciadora Luanne Jardim, que fazia parte dos conteúdos fitness nas redes sociais, foi morta após uma tentativa de assalto na noite deste domingo (21), na zona norte do Rio de Janeiro.

Ela estava no carro com o marido quando o veículo foi abordado por assaltantes. Durante a ação, Luanne acabou sendo baleada e o tiro atingiu o coração. Segundo a TV Globo, ela chegou a ser levada para um hospital próximo do assalto, mas não resistiu aos ferimentos.

Com 400 mil seguidores, ela se apresentava como uma mulher que perdeu 42 quilos, sendo "ex-obesa" e ensinava a perder peso. Nesta segunda-feira (22), o tio de Luanne lamentou a morte e reforçou sobre as constantes mortes que estão ocorrendo no Rio.

“Minha sobrinha foi assassinada ontem à noite, na entrada 4 da Linha Amarela, em direção à Avenida Brasil. Não será só mais uma estatística e nem números!”, escreveu.