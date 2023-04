Influenciadora com dois maridos alega que sociedade tem 'inveja' do trisal

A influenciadora Lary Ingrid, de 27 anos, teve de se posicionar contra diversos comentários negativos que tem recebido nas redes sociais após expor que tem um relacionamento com dois homens, Ítalo Silva e João Victor. Os três moram juntos em Fortaleza.

A jovem acredita que a sociedade tem inveja do casamento à três, principalmente porque muitos têm vontade de movimentar o relacionamento, mas devido aos comentários das pessoas, deixam de viver.

“Tem muitos comentários nas redes sociais, porque saiu em umas páginas de fofoca, aí ficam várias invejosas — porque, para mim, é a pura inveja. Não conseguem nem um [homem], aí acham ruim quem tem dois”, disse.

Em conversa ao programa Se Liga, da TV Verdes Mares, afiliada da TV Globo, os três tem quatro crianças: duas mais novas de cada um dos homens com a mulher. Lary frisou que as vantagens de ter dois homens é porque os serviços domésticos são feitos por três pessoas na casa. Sobre as críticas, ela rebate:

“Já chegou gente dizendo que vive assim [em trisal], mas não tem coragem de assumir para a família, tem medo do que os vizinhos vão falar, me perguntam o que eu acho. Eu sempre digo ‘acho que você tem de fazer o que lhe faz bem, o que lhe faz feliz’”.