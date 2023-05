Influenciadora é presa em Goiânia suspeita de participar de homicídio

Uma influenciadora foi presa na manhã desta quinta-feira (18) em Goiânia, capital de Goiás, suspeita de envolvimento em um homicídio. Yeda de Sousa Freitas foi detida com outras três pessoas.

O crime aconteceu em março do ano passado. Segundo a Polícia Civil, Yeda é namorada de um traficante de drogas e estava com ele quando o suspeito matou Douglas Henrique Silva, por conta de uma dívida de drogas. O acusado, identificado como Antônio Luiz de Souza Filha, o Toinzinho, teria comprado um "ponto" de venda de cocaína em Goiânia em negociação com Douglas, mas não pagou.

Os outros dois presos foram identificados como Mateus Barbosa da Silva e José Camilo Pereira Bento.

Segundo o Metrópoles, Douglas teria decidido se afastar do tráfico de drogas depois da morte da mãe do filho dele. Ele passou sua parte no ponto de venda de cocaína para Toinzinho, que deveria pagar R$ 6 mil por semana para ele.

Toinzinho fez os pagamentos inicialmente, mas depois começou a atrasar e não pagar, o que levou Douglas a cobrá-lo. Por conta disso, Toinzinho teria armado uma emboscada para matar Douglas.

A namorada e os outros dois comparsas são acusados de ajudar a planejar o crime e também na fuga de Toinzinho. Yeda teria acompanhado o namorado no dia do crime, além de ajudar na operação financeira do ponto de tráfico.

Yeda tem 30 anos, é mãe de gêmeos e tem mais de 33 mil seguidores nas redes sociais.