Influenciadora Karen Bachini revela ser intersexo; entenda termo

A influenciadora Karen Bachini publicou em seu canal do Youtube um vídeo declarando ser intersexo na noite desta terça-feira (21).

Karen disse que fez exames e que possui os genitais e órgãos internos referentes ao sexo feminino, mas não produz hormônios.

Ela revelou que, aos 18 anos, procurou ajuda médica porque seu ovário era muito pequeno e não tinha glândula mamária. À época, ela disse ter recebido o diagnóstico de menopausa precoce.

"Naquela época foi me dito que eu tinha menstruado em alguma parte da minha vida e entrei na menopausa. Mas eu sempre achei isso muito estranho porque, se eu tivesse menstruado, eu saberia", disse.

Sem saber da condição intersexo, ela passou por uma hormonização feminina, com pílula anticoncepcional.

"Eu sempre tive todas essas dúvidas. E eu pensava: 'e se eu tomasse o hormônio masculino, o que vai acontecer comigo?'. Essas respostas eu nunca pude ter, porque naquela época ninguém sabia o que estava acontecendo", afirmou.

Karen contou que, por não produzir qualquer tipo de hormônio, passou pela puberdade apenas após o processo de hormonização.

Ela contou que chegou a parar com a hormonização feminina por um período, o que fez com que o corpo mudasse novamente.

"Quando eu voltei com os hormônios femininos, eu voltei com as características femininas. Mas eu ter as características femininas, depende somente de eu tomar os hormônios femininos. Se eu paro de tomar, eu perco essas características."

A youtuber disse ainda que passou por momentos difíceis em relação a como se sentia com seu corpo e na própria vida sexual.

A influencer é conhecida por fazer vídeos de beleza desde 2009 no Youtube, onde possui quase 2,7 milhões de seguidores.

O que é intersexo?

O termo intersexo é usado para descrever uma série de variações biológicas naturais do corpo. Uma pesquisa da Organização das Nações Unidas (ONU) estimou que entre 0,05% e 1,7% da população mundial nasce com características intersexo.

Essas pessoas podem ter alterações hormonais, genitais ambíguos e outras diferenças anatômicas, ou ainda nascer com códigos genéticos diferentes do padrão.

O corpo pode ser fisicamente feminino, por exemplo, mas o seu código genético ser XY (X é o cromossomo feminino e Y é o masculino), o que pode afetar o desenvolvimento e a produção de hormônios.

Antes, pessoas intersexo eram chamadas de hermafroditas, mas agora o termo é considerado pejorativo, e associado apenas aos genitais ambíguos ou pessoas que nasciam com os dois genitais, masculino e feminino.