Influenciadora? Michelle Bolsonaro faz propaganda de produtos no Instagram

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro incorporou o papel de influenciadora e postou no seu perfil do Instagram vídeos com publicidade de produtos. Os vídeos foram postados na quarta-feira (18).

Na sequência, Michelle fala sobre produtos do amigo Agustin Fernandez, maquiador uruguaio. "Oi, gente. Passando aqui pra mostrar pra vocês dois produtos que eu amo do meu amigo Agustin Fernandez".

Michelle também aparece usando os produtos. No último vídeo, ela brinca e cai na risada com o amigo. "Olá, meus queridos", diz. Na legenda, ela explica que tem vergonha da exposição.

Depois, a ex-primeira dama aparece usando um colar com um pingente do mapa do Brasil e com um link para compras.