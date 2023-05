Influenciadora trans Flávia Big Big morre aos 26 anos

A influenciadora de vídeos engraçados Flávia Big Big, morreu nesta segunda-feira (8), após ficar internada desde fevereiro, em Natal, no Rio Grande do Norte. Ela tinha apenas 26 anos, e ficou famosa nas redes sociais com gravações.

Em conversa à Quem, a irmã de Flávia, Fabíola Gomes, de 31 anos, não explicou a causa da morte da irmã, mas a influenciadora recebeu o diagnóstico de câncer em março deste ano. Ela também foi diagnosticada com anemia e problemas pulmonares.

Desde fevereiro, quando se internou, Flávia passou por diversas complicações e drenagem no pericárdio no Hospital Universitário Onofre Lopes. Na época, a irmã da influenciadora comentou sobre o estado de saúde da famosa.

"Minha irmã se sentia cansada e tinha febre fazia tempo. No início, ela ficou num vaivém de hospital, mas voltava para casa, tomava remédio e a febre não passava. Quando fizeram outros exames, viram que ela estava com câncer. [Os médicos] Já estavam desconfiados disso, mas não davam certeza. É um linfoma, mas ainda estão fazendo biópsia [para saber se é linfoma de Hodgkin ou não Hodgkin]", disse.

A família acreditava na cura de Flávia, mesmo ficando internada por tanto tempo, sendo hipertensa, com anemia e outros problemas de saúde que estavam aparecendo durante a internação.

No Instagram, Flávia tinha mais de 233 mil seguidores. No TikTok, ela chegou a ser a mulher trans mais assistida do mundo, tendo mais de 380 mil visualizações.