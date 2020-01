Influenciadores digitais entram na casa do BBB20 nesta sexta

Um grupo de influenciadores digitais vai entrar na casa do BBB 20 para mostrar dar spoilers sobre a nova edição do programa. Eles vão entrar na casa na tarde desta sexta-feira (17).

Já estão confirmados para esta sexta: Lore Improta, Thaynara OG, Justin Neto, Jade Seba, Fernanda Catania (Foquinha), Nayara Rattacasso, Matheus Mazzafera, Gina Indelicada e a blogueira Laura Brito. Os participantes da casa só vão ser revelados no sábado (18).

A TV Globo havia indicado que metade dos participantes desta edição seria de influenciadores, mas ainda não há informações se os famosos que entram na casa nesta sexta vão permanecer para o programa.

A baiana Lore Improta pediu a ajuda dos seguidores para conseguir entrar na casa. "Nem eu sei direito o que vai acontecer ainda... mas vou precisar da ajuda de VOCÊS pra entrar na casa mais vigiada do Brasil e poder mostrar tudo em primeira mão!", escreveu.

"Muito feliz de participar novamente do BBBXP! O que vai acontecer será surpresa e nem eu mesma sei! Só sei que vou precisar da ajuda de vocês pra entrar na casa! E aí? Posso contar com vocês amanhã?", escreveu Thaynara no Instagram.

"Ceis tão preparado? Pq a minha ficha ainda não caiu não. Me contem aqui o que vocês querem ver", escreveu Jade Seba.