Infográfico: os impactos do coronavírus no futebol do Brasil

Por causa da pandemia do novo coronavírus, vários campeonatos no Brasil foram suspensos, como a Copa do Nordeste e o Baianão. Mas esse não é o cenário no país inteiro. Enquanto 20 estaduais foram paralisados - além de outros torneios - , sete seguem com a bola rolando.

Veja o levantamento das situações de todos os estaduais, além das principais competições continentais entre clubes e entre seleções no mundo: