Inglaterra despacha Senegal e pega a França nas quartas da Copa

Duas campeãs mundiais vão se enfrentar nas quartas de final da Copa do Catar. Com gols de Henderson, Harry Kane e Saka, a Inglaterra despachou Senegal por 3x0 neste domingo (4), no Al Bayt, pelas oitavas, e avançou. Agora, se prepara para encarar a França na próxima fase, no sábado (10), às 16h, no mesmo estádio.

Será a terceira vez na história do Mundial que as duas equipes se enfrentarão - a primeira em mata-mata. Os outros dois confrontos foram em 1966 e 1982, na fase de grupos, e tiveram vitória da Inglaterra (2x0 e 3x1). Campeão em 1966, o English Team está em busca do bicampeonato. Já a França - que venceu mais cedo a Polônia, por 3x1 -, sonha com o tri. Os Bleus levaram o título em 1998 e em 2018.

No jogo contra Senegal, os ingleses começaram sofrendo alguns sustos. Ao longo dos primeiros 30 minutos, a equipe tinha a bola por mais tempo, mas não mostrava muito perigo.

Já a seleção africana quase abriu o placar aos 22, quando aproveitou uma saída errada do English Team. Dia recebeu cruzamento e finalizou de primeira. A bola bateu no corpo e na mão de Stones e sobrou na medida para Sarr. Mas, cara a cara com Pickford, o atacante mandou por cima.

Aos 38, a Inglaterra chegou com perigo - e mandou para o fundo da rede. Harry Kane lançou Bellingham, que cruzou rasteiro, na medida, para Henderson abrir o placar.

O English Team ganhou confiança com a vantagem, e passou a insistir. Deu certo aos 48: Bellingham puxou contra-ataque e acionou Foden, que tocou para Kane. O centroavante dominou e bateu forte para marcar seu primeiro gol na Copa do Catar, e o segundo dos ingleses, aos 48.

A equipe europeia seguiu melhor no segundo tempo, criando chances para marcar. E não demorou para sair o terceiro: aos 11 minutos da etapa, Foden cruzou na medida para Saka, que deu um toque por cima de Mendy para marcar o 3x0 e fechar o placar.