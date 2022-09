Inglaterra e Alemanha fazem jogaço e empatam em Wembley

Apesar das eliminações precoces de Inglaterra e Alemanha na Liga das Nações, as duas seleções se enfrentaram nesta segunda-feira (26) pela última rodada da fase de grupos e fizeram um jogaço no estádio de Wembley, em Londres. Apesar da vantagem de dois gols em cima dos donos da casa, a Alemanha viveu um apagão dentro de campo e viu o placar virar para os ingleses, que acabaram sofrendo o terceiro gol que decretou o empate.

Com o resultado, a Alemanha terminou no terceiro lugar do Grupo 3, com 7 pontos conquistado, enquanto a Inglaterra ficou com 3 pontos e já estava rebaixada para a 'Liga B' desde o fim da última rodada.

O primeiro tempo foi disputado, mas com uma leve predominância dos ingleses, que tiveram chance de abrir o placar com Harry Kane e Sterling. O primeiro tempo terminou zerado e os seis gols ficaram guardados para a segunda etapa.

Na volta do intervalo, a Alemanha veio muito melhor e parecia que poderia obter uma goleada. Gundogan, de pênalti, e Havertz, em belo chute colocado de fora da área, marcaram 2x0 de vantagem. O detalhe negativo por parte da seleção inglesa foram as falhas do zagueiro Harry Maguire, que além de cometer o pênalti, perdeu uma bola no ataque que gerou a jogada do segundo gol.

Mas após o susto da torcida inglesa e a sensação de que poderiam ser goleados, a Alemanha se desligou do jogo e viu as mudanças do técnico inglês Gareth Southgate darem certo em campo. Aos 16 minutos do segundo tempo Luke Shaw diminuiu para os donos da casa e em 11 minutos o placar já estava invertido.

Mason Mount saiu do banco para acertar um chute forte de fora da área para empatar e, logo em seguida, o artilheiro Kane virou a partida de pênalti.

Mas aos 43 minutos da etapa final Gnabry bateu cruzado de fora da área e, o que parecia estar tranquilo para o goleiro Nick Pope, se transformou em uma falha quando o arqueiro não encaixou a bola e devolveu nos pés de Havertz, que só teve o trabalho de empurrar para as redes, marcar seu segundo gol no jogo e empatar a partida.

Esses foram os últimos compromissos de Inglaterra e Alemanha antes da Copa do Mundo do Catar. Os ingleses estão no Grupo B junto com Estados Unidos, País de Gales e Irã, enquanto a Alemanha está no Grupo E, ao lado de Espanha, Costa Rica e Japão.