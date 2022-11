Inglaterra protesta após braçadeira arco-íris ser vetada na Copa

A Copa do Mundo do Catar ganhou, nesta segunda-feira (21), doses extras de tensão nos bastidores. Algumas seleções da Europa tinham intensão de usar uma braçadeira nas cores do arco-íris, em protesto contra as leis anti-LGBTQIAP+ do Catar. Mas o movimento, batizado de One Love, foi vetado pela Fifa.

A entidade avisou às equipes que os capitães que utilizarem o adereço na competição serão penalizados com cartão amarelo, antes mesmo de a partida começar. Além disso, uma multa financeira será aplicada. Com a proibição, sete equipes fizeram uma declaração conjunta anunciando que não utilizarão mais o item.

"Você não quer que o capitão comece a partida com um cartão amarelo. É por isso que é com o coração pesado que nós, como grupo de trabalho da Uefa... e como equipe, decidimos abandonar nosso plano", diz o comunicado.

“Estávamos preparados para pagar multas que normalmente se aplicariam a violações dos regulamentos do kit e tínhamos um forte compromisso de usar a braçadeira [...]. No entanto, não podemos colocar nossos jogadores na situação em que possam receber um cartão amarelo ou até mesmo serem forçados a deixar o campo de jogo", completou a nota.

As regras da Fifa impõem que o equipamento das equipes não devem conter slogans, declarações ou imagens políticas, religiosas ou pessoais. Além disso, durante as competições finais da entidade, o capitão de cada equipe "deve usar a braçadeira de capitão fornecida pela FIFA".

As seleções da Inglaterra, País de Gales, Bélgica, Holanda, Suíça, Alemanha e Dinamarca foram as responsáveis pelo comunicado. O English Team, aliás, fez um protesto antes do jogo contra o Irã, na manhã desta segunda-feira (21). Os jogadores ingleses se ajoelharam contra a decisão da Fifa.

O capitão da equipe, Harry Kane, foi a campo com a braçadeira dada pela Fifa, com a frase "No discrimination" - "Não à discriminação", na tradução. Vale lembrar que o Catar proíbe a homoafetividade para homens e mulheres e prevê prisão e, como pena máxima, até o apedrejamento.

Harry Kane (ao centro), capitão da seleção da Inglaterra, usou outra braçadeira contra Irã

(Foto: Inglaterra/Divulgação)