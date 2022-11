Inglaterra vence o País de Gales e vai pegar Senegal nas oitavas

A Inglaterra confirmou a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo. Nesta terça-feira (29), os ingleses venceram o País de Gales por 3x0, e ficaram com o primeiro lugar do grupo B. No mata-mata, a seleção inglesa enfrentará Senegal, que avançou como segundo do grupo A. Já o time de Bale foi eliminado da competição.

Mesmo precisando de uma vitória por pelo menos quatro gols para se classificar sem depender de outros resultados, o País de Gales praticamente não tocou na bola no primeiro tempo. A equipe apenas se defendeu das investidas inglesas.

Enquanto isso, a Inglaterra não conseguiu acertar o pé. Mesmo rondando a área adversária, a equipe criou poucas chances claras de gols. Na melhor delas, Rashford parou no goleiro Ward. Os gols estavam guardados para o segundo tempo.

Com apenas quatro minutos, Rashford cobrou falta direta e fez um golaço. Os torcedores ainda comemoravam nas arquibancadas quando um minuto depois Phil Foden marcou o segundo da seleção inglesa.

Atordoado, o País de Gales passou a cometer erros. O goleiro Ward não segurou o chute de Rashford e viu o atacante marcar o segundo no jogo, o terceiro da Inglaterra que avançou sem dificuldades na chave.