Inglês desafia Whindersson, que pede 'quantia absurda' para lutar

A carreira de Whindersson Nunes no boxe está cada vez mais em alta. Depois de vencer o polonês Filip Marcinek por nocaute, em sua estreia no torneio High Stakes, o humorista recebeu uma nova proposta. O influenciador inglês KSI desafiou o piauiense para uma luta, sugerindo até que o brasileiro abandonasse seu próximo confronto na competição internacional para que eles pudessem se enfrentar.

Em seu perfil oficial no Twitter, KSI chegou a oferecer o triplo do valor que Whindersson ganhou no High Stakes para que ele topasse seu desafio. O britânico também fez elogios ao brasileiro, e afirmou ter adorado sua energia. O plano do inglês é que os dois lutassem no meio do ano, no Brasil.

"Nunes, adorei a energia que você e seus fãs trouxeram para o Kingpyn [que promoveu o High Stakes]. Assim que você venceu a luta, a maioria do público foi embora. Você precisa perceber que é maior que o Kingpyn. Eu quero lutar com você em um estádio no Brasil. O que quer que Kingpyn esteja pagando a você, eu irei triplicar. Kingpyn pode substituí-lo por outra pessoa no torneio. Vamos fazer isso depois da minha luta, em maio", escreveu KSI.

Whindersson não deixou seu desafiante sem resposta. O youtuber se mostrou aberto ao duelo, mas deixou uma condição: que seja oferecida uma “quantia absurda de dinheiro”.

"Fale com meu gerente e me ofereça uma quantia absurda de dinheiro, sem mais”, publicou o piauiense.

O High Stakes é um torneio internacional de boxe, disputado por influenciadores e amantes da modalidade. O próximo rival de Whindersson na competição será Kenny Ojuederie, youtuber inglês de 26 anos. Conhecido na internet como King Kenny, ele ganhou destaque com vídeos de pegadinha com seu irmão Wisdom Daniel. A luta entre os dois está agendada para dia 3 de junho, em Dublin, na Irlanda.