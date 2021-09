Ingressos do Festival de Inverno Bahia 2022 têm virada de preços

Depois da venda de ingressos pelo preço especial da edição de 2019, o primeiro lote oficial de ingressos para o Festival de Inverno (FIB) 2022 já está sendo vendido. Além da plataforma Sympla, há um ponto físico de vendas, em Vitória da Conquista. Localizada na Avenida Olívia Flores, 686, Loja 1 - Universidade, a Loja Taco é mais uma opção para os Conquistenses que querem garantir sua presença no festival.

O pagamento pode ser via cartão de débito e/ou crédito, com possibilidade de parcelamento em até 6x. Em caso de cancelamento do evento, o valor do ingresso será devolvido sem nenhum ônus para o público do FIB.

Depois de dois anos sem apresentações, o Festival de Inverno Bahia está previsto para retornar em agosto/22, com ambientes que atraem todas as tribos. Um palco principal com os espaços Arena (pista) e Camarote VIP (front stage) e outros dois palcos que apostarão em talentos regionais e locais estarão à disposição de quem for curtir a festa: a Vila da Música e a Arena Eletro Rock. Juntos, os três espaços vão compor a musicalidade do local, que também terá ativações especiais e praças gourmet.

A equipe organizadora do evento está observando os desdobramentos da pandemia e reforça o compromisso em cumprir todos os protocolos sanitários municipais e estaduais vigentes no período do festival. A produção do Festival de Inverno Bahia é assinada pela Rede Bahia, através da Icontent, empresa de entretenimento do grupo, e TV Sudoeste.



SERVIÇO

Festival de Inverno Bahia 2022

Quando: 26 a 28/08/2022

Onde: Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista - BA

Ingressos (primeiro lote): Arena ( R$118 | R$ 59) ; Camarote Vip (R$154) ; Passaporte Arena(R$ 300 | R$150) e Passaporte Camarote Vip (R$ 415)

Classificação: 16 anos para os espaços Arena e Camarote VIP. Dos 14 aos 15 anos deve ir acompanhado dos Pais ou Responsáveis.

Abertura dos portões: 26 e 27 de agosto 19h, 28 de agosto 18h

Meia-entrada: Além de estudantes, outros segmentos têm direito à meia-entrada, segundo a lei 12.933/2013. Em ambos os casos, é obrigatória a apresentação de documentos comprobatórios. Mais informações, acesse

Vendas: Sympla e Loja Taco, em Vitória da Conquista