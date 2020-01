Ingressos do Festival de Verão 2020 têm nova virada de preços

Os ingressos para o Festival de Verão Salvador 2020 tiveram virada de preços neste domingo (19). Neste quarto lote, que vale até 25 de janeiro, o valor das entradas varia entre R$ 70 (meia-entrada da Arena DiGalera) e R$ 729 (passaporte masculino para os dois dias no Camarote Mirante Premium). A festa, que está na 21ª edição, será realizada nos dias 1º e 2 de fevereiro, na Arena Fonte Nova. Cerca de 25 atrações vão se apresentar nos dois dias.

Os setores disponibilizados para venda são: Arena Digalera (pista), Espaço Difrente (front stage com acesso exclusivo à frente dos Palcos Arena e Dique) e Camarote Mirante Premium (serviço open bar de gin, vodka, whisky, energético, refrigerante e água).

‬As vendas são feitas no site oficial do Festival de Verão, na loja do FV20 (Shopping da Bahia), na Salvador Tickets (Shopping da Bahia), ou ainda nas lojas South, Imaginarium (Barra e Shopping Estrada do Coco), Salvador Card (Shopping Cajazeiras) e na Central Mix (Boulevard Shopping/Feira de Santana).

Confira os preços do 4º lote (válido até 25/01):

Arena DiGalera: R$ 70 (meia) / R$ 140 (inteira)

Espaço DiFrente (com acesso ao Front Stage): R$ 190

Camarote Mirante Premium masculino open bar: R$ 390

Camarote Mirante Premium feminino open bar: R$ 350

PASSAPORTE PARA OS 2 DIAS:

Arena de Galera Meia: R$ 119 (meia) / R$ 238 (Inteira)

Espaço DiFrente (com acesso ao Front Stage): R$ 342

Camarote Mirante Premium masculino open bar: R$ 729 (open bar: cerveja, whisky, vodka, gin, energético, refrigerante e água)

Camarote Mirante Premium feminino open bar: R$ 657 (open bar: cerveja, whisky, vodka, gin, energético, refrigerante e água)



Atrações confirmadas:

No sábado (1º), se apresentam: Àttøøxxá, Baco Exu do Blues, Harmonia do Samba, Zé Neto e Cristiano, Dennis Dj, Ferrugem, Ivete Sangalo, Iza e Marcelo Falcão.

No domingo (2), sobem ao palco Bell Marques, Felipe Araújo, Vitão, Dilsinho, Léo Santana, Melim, Parangolé, Wesley Safadão e Alok.

Serviço

Festival de Verão

Data: 1º de ‪2 de Fevereiro de 2020‬‬

Horário: ‪A partir de 14h‬‬

Local: Arena Fonte Nova

Para adquirir meia-entrada, será obrigatória a apresentação de documento comprobatório no momento da compra e na entrada do evento.

Classificação 14 anos para a Arena DiGalera e Espaço DiFrente e 18 anos para o Camarote Mirante Premium (Open Bar).